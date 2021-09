Renato Gaúcho exalta chegada de David Luiz no Flamengo: 'Acima da média'

O Flamengo venceu o Palmeiras por 3 a 1, fora de casa, no domingo, e aumentou ainda mais a freguesia do rival. Além disso, o clube rubro-negro também somou pontos importantes no Campeonato Brasileiro, já que encostou no time paulista na tabela de classificação, mesmo com dois jogos a menos. Após a partida, o treinador Renato Gaúcho falou sobre a chegada do zagueiro David Luiz, uma contratação de nível internacional.

"Acho que todo grande jogador tem espaço no nosso grupo, quanto mais forte, mais possibilidade vai ter de conquistar. Lógico que ele é importante, um jogador internacional, nível seleção brasileira. Não preciso jogar confete, é acima da média", disse o técnico sobre o zagueiro que assinou contrato até o final da temporada 2022.

Revelado pelo Vitória, David Luiz retorna ao Brasil após uma passagem vitoriosa de 14 anos pela Europa. O defensor iniciou a trajetória no Velho Continente pelo Benfica, onde se destacou e se trasnferiu para o Chelsea. No clube inglês, se tornou referência na zaga e conquistou títulos de peso, como a Liga dos Campeões e a Liga Europa. Ainda passou pelo Paris Saint-Germain e Arsenal antes de acertar com o rubro-negro carioca.

Renato Gaúcho destacou a abertura do grupo rubro-negro para receber caras novas, mas exaltou a qualidade do plantel que tem em mãos. "Todo jogador vai ser bem-vindo, como todo mundo é recebido de braços abertos pelo grupo. Mas o grupo do Flamengo é muito bom e a maior prova tem sido nos últimos jogos. Temos tido bastante desfalques e o pessoal que tem entrado tem dado conta do recado. Assim que precisa ser. Temos três competições, tem espaço para todo mundo. Independente de desfalques, temos um grupo e o grupo tem dado conta do recado", afirmou.

Ainda sonhando com a ponta do Brasileirão, o técnico também comentou a maratona de jogos que a equipe terá nas próximas semanas envolvendo outras competições. "O pouco tempo que temos, eu procuro me dedicar a acertar alguns detalhes, e um dos detalhes foi esse (marcação). A gente tem dois tipos de marcação e eles (jogadores) entenderam muito bem, têm feito muito bem esse trabalho. Apesar do pouco tempo, eles estão muito bem. Agora é aproveitar ao máximo, porque temos sempre uma decisão a cada três dias. Mas o pouco tempo que a gente tem eu procuro dar uma atenção especial à nossa defesa, que subiu bastante de produção durante o campeonato", completou.

O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira, quando enfrenta o Grêmio, pelo segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, às 21h30. A equipe rubro-negra tem grande vantagem no confronto, já que venceu o primeiro duelo, fora de casa, por 4 a 0.