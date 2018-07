Renato Gaúcho exalta força do Grêmio como visitante e admite risco de perder Luan

O Grêmio não conseguiu assumir a liderança do Campeonato Brasileiro na conclusão da oitava rodada, na última segunda-feira, mas a boa atuação do time no empate por 3 a 3 com o Cruzeiro, no Mineirão, deixou o técnico Renato Gaúcho satisfeito. Por isso, destacou a força do time como visitante - são dez pontos somados em cinco compromissos fora de casa -, fruto, na sua visão, da postura ofensiva.

"Onde joga, o Grêmio joga para vencer. Lógico que vai muito pelo que acontece na partida. Falei para os jogadores: o Cruzeiro vai atacar, mas vamos atacar também. Estava sentindo que poderíamos fazer o quatro gol. Vai ter jogo que vamos ter que segurar, mas não foi o caso e nem tem sido. Estamos com 19 pontos dos 24 disputados. Essa personalidade, essa confiança passo para o time. Por isso, conseguimos pontuar bastante fora de casa", disse.

Um dos destaques do Grêmio no duelo com o Cruzeiro e também em sua boa campanha no Brasileirão, Luan pode estar de saída do clube. Quem admite essa possibilidade é o próprio Renato Gaúcho, que prevê assédio forte ao atacante na janela de transferências. E o treinador reconhece que o time vai perder muito sem o jogador.

"No meu entender, o Luan é o melhor jogador do futebol brasileiro. A gente sabe que dificilmente o Grêmio vai segurá-lo. As propostas vão aparecer. Ele vem jogando muito, ajudando a equipe. A gente torce para que ele não vá e vamos sentir se isso acontecer. Mas bola para frente. Da minha parte e do clube jamais iríamos interferir. Com uma proposta de fora boa para todo mundo, fica difícil segurar. Infelizmente, os clubes brasileiros não podem competir com a Europa", afirmou Renato em entrevista ao SporTV.

Ao empatar com o Cruzeiro, o Grêmio chegou aos 19 pontos, em segundo lugar no Brasileirão. O time volta a jogar na próxima quinta-feira, quando vai receber o Coritiba, pela nona rodada.