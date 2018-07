Renato Gaúcho exalta Grêmio, mas diz que vaga na semifinal 'não está decidida'

Renato Gaúcho exaltou o desempenho do Grêmio, na noite desta quarta-feira, na vitória por 4 a 0 sobre o Atlético-PR, mas pregou cautela ao seu time no confronto válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. "De maneira nenhuma dá para falar que já está decidido a vaga", afirmou o treinador.

A goleada conquistada em casa, em Porto Alegre, permite ao Grêmio avançar à semifinal mesmo se perder por três gols de diferença, no jogo da volta, marcado para o distante 27 de julho, na Arena da Baixada, em Curitiba.

"O futebol é uma caixinha de surpresas. Temos mais 90 minutos em Curitiba. O próximo jogo é só em um mês. Foi uma belíssima vantagem, mas ainda não está decidido", reforçou Renato Gaúcho. "O que mais falei é que tínhamos um jogo de 180 minutos, e que nada seria decidido hoje. Pedi para não levarmos gols, que iríamos fazer. A equipe se comportou bem, foi o segundo melhor jogo do ano."

O treinador comparou a goleada desta quarta com o empate com o Cruzeiro por 3 a 3, pelo Brasileirão, neste mês. "Só perde para o [jogo do] Cruzeiro. Deu para o gasto", comentou Renato.

Apesar da vitória, o técnico não deixou de reclamar da forte sequência de jogos do time gaúcho na temporada - o Grêmio disputa ainda a Copa Libertadores e a Copa da Primeira Liga no momento.

"Falei que estou deixando de fazer trabalho tático para os jogadores descansarem. Nestas horas, o melhor treino é o descanso. Sabíamos que vínhamos de uma derrota no Brasileirão, e que isso não iria nos abater", afirmou, referindo-se à derrota por 1 a 0 para o Corinthians, no domingo, pelo Brasileirão.