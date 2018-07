Renato Gaúcho exalta luta do Grêmio após empate O empate por 3 a 3 com o Vasco encerrou uma sequência de quatro vitórias do Grêmio no Campeonato Brasileiro, mas foi valorizado pelo técnico Renato Gaúcho. Para ele, o ponto conquistado no sábado após estar perdendo por 3 a 1 no Estádio de São Januário será precioso na reta final do torneio.