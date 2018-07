Renato Gaúcho fala em ansiedade na semifinal, mas vê Grêmio acostumado a decidir

O Grêmio realizou nesta terça-feira no estádio George Capwell, campo do Emelec, em Guayaquil, a última atividade antes da partida de ida das semifinais da Copa Libertadores contra o Barcelona, do Equador. No rachão, a novidade foi a presença do volante Michel, que treinou normalmente ao contrário da última segunda, quando apenas correu em volta do gramado.

Apesar dessa movimentação, Michel deverá ser reserva contra o Barcelona-EQU. O técnico Renato Gaúcho não quis forçar os seus jogadores e já tem o time titular definido. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o comandante gremista falou da ansiedade para partida desta quarta.

"Ainda bem que chegou o dia. A ansiedade que sente é muito grande. Todo mundo querendo jogar. Em determinados momentos até atrapalhando o Brasileirão. Não adianta colocar uma equipe em campo se estão pensando na Libertadores. Mas o grupo está acostumado a decidir. Estão de parabéns por estar em uma semi de Libertadores. Todos gostariam estar. E nós estamos aqui. Chegou a hora", afirmou Renato Gaúcho.

Político, o treinador do Grêmio disse que qualquer um dos quatro semifinalistas - os outros são os argentinos River Plate e Lanús - podem ser campeão. Além disso, apontou que o Barcelona-EQU é um time perigoso e pregou cuidado. "Tanto Grêmio quanto Barcelona, Lanús e River podem ser campeões. Ninguém chega em uma semifinal à toa", resumiu.

"(Barcelona-EQU) É um time muito perigoso, muito veloz. Assisti aos jogos com Palmeiras, Santos, Botafogo. Conta com qualidades em determinados setores, com deficiências em outros, como qualquer equipe no mundo. Sabemos os pontos fortes e fracos. Vamos procurar explorar, trabalhar bastante na deficiência deles. Com tecnologia, fica difícil o adversário não saber alguma informação. Tem uma torcida fanática", analisou Renato Gaúcho.

Para esta quarta-feira, o Grêmio deve ter a seguinte escalação: Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Arthur, Ramiro, Luan e Fernandinho; Lucas Barrios.