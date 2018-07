Renato Gaúcho faz elogios, mas evita confirmar Everton nos próximos jogos

O técnico Renato Gaúcho reconheceu a grande atuação exibida pelo atacante Everton no domingo, na vitória de virada do Grêmio sobre o Flamengo, em Porto Alegre. Mas evitou antecipar se o jogador ganhará novas chances entre os titulares nas próximas rodadas do Brasileirão.

Everton entrou em campo aos 23 minutos do segundo tempo, no lugar de Fernandinho. E, quatro minutos depois, decretava a virada gremista, com dois gols. O surpreendente rendimento do atacante fez a torcida pedir a permanência dele na equipe, deixando Fernandinho no banco de reservas.

"As disputas pelas vagas não é só entre os dois jogadores. Tem mais disputando e ela é sadia. Todo mundo respeita o companheiro", desconversou o treinador. "O jogador tem que aproveitar as oportunidades. Não importa quanto tempo. Essa disputa existe em todas as posições e estou atento. Cabe aos jogadores mostrar."

Renato Gaúcho elogiou Everton, mas destacou também Fernandinho, que foi o titular contra o Flamengo. "Muitas vezes o Everton entrou e não foi tão bem. O Fernandinho entrou e foi bem. E vice-versa. Então, o mais importante de tudo foi a virada e a vitória. O torcedor pode ficar tranquilo porque sabemos bem o que estamos fazendo."

Em relação ao rendimento geral da equipe, o técnico disse que o Grêmio repetiu os erros cometidos contra o Barcelona, do Equador, no jogo da volta da semifinal da Copa Libertadores, na quarta-feira passada.

"Cometemos os mesmos erros que tivemos contra o Barcelona. As duas linhas ficaram muito longe dos atacantes e vice-versa. Então, procuramos tirar o time lá de trás e juntamos toda a equipe [no intervalo da partida]. Toda vez que um pegava a bola tinha um companheiro no lado para trabalhar a bola", disse o técnico, ao expor a solução para o problema da equipe no domingo.