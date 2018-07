Renato Gaúcho faz mistério na escalação do Grêmio O técnico Renato Gaúcho optou pelo mistério e vai esconder a formação que o Grêmio terá para pegar o Botafogo até a hora do jogo, neste domingo, a partir das 16 horas, em Porto Alegre. Como o volante Adriano, que estava contundido, foi liberado pelos médicos do clube e o atacante argentino Barcos sentiu dores musculares, o treinador não deu indicativos de quem escalará para as funções.