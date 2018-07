Renato Gaúcho faz mistério no Grêmio para estreia no Campeonato Brasileiro

O técnico Renato Gaúcho ainda não deu pistas do time do Grêmio que entrará em campo para enfrentar o Cruzeiro no sábado, no estádio do Mineirão, na estreia das equipes no Campeonato Brasileiro.

O treinador comandou um trabalho técnico e dividiu o elenco em três equipes sem levar em conta a formação titular. As equipes se enfrentavam, sempre com um curinga, que tinha a liberdade para atuar pelos dois times. Renato tem todos os jogadores à disposição, com exceção do meia Douglas, que se recupera de cirurgia no joelho.

Apesar de ter tido a semana livre para trabalhar, Renato pode até poupar alguns titulares na rodada de estreia do Brasileirão. Isso porque a equipe visitará o Cerro Porteño na próxima terça-feira, em Assunção, no Paraguai, em duelo que vale a ponta da tabela do Grupo A da Libertadores. Após duas rodadas, o time paraguaio é o líder da chave com seis pontos e o Grêmio aparece em segundo lugar, com quatro.

O time tricolor ainda fará uma atividade na manhã desta sexta-feira antes de viajar para Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro. O voo para a capital mineira está marcado para as 13h40.