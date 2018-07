Renato Gaúcho faz mistério sobre presença de Geromel e Bolaños em jogo do Grêmio

O técnico Renato Gaúcho fechou o treino do Grêmio nesta sexta-feira e avisou que a escalação da equipe gremista para o duelo contra o Novo Hamburgo será divulgada somente "45 minutos antes do início da partida". O time tricolor entrará em campo no domingo, às 16h, na Arena Grêmio, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho.

As principais dúvidas em relação à equipe são o zagueiro Pedro Geromel e o atacante Miller Bolaños. O primeiro foi poupado dos dois últimos jogos por desgaste muscular, mas treinou normalmente nesta sexta.

O outro ficou fora do trabalho no gramado realizado pela manhã. De acordo com a assessoria de imprensa do clube, permaneceu na academia para recuperação muscular. A única revelação do treinador é que os dois serão relacionados.

"Geromel e Bolaños e mais 21 ficarão concentrados para a partida. A escalação do time, 45 minutos antes. Todos estão concentrados, qualquer um pode começar jogando", desconversou Renato.

O técnico gremista também comentou sobre a reclamação da diretoria do Inter sobre a data das semifinais. O time colorado jogou na quarta-feira contra o Corinthians pela Copa do Brasil e voltará a campo no sábado contra o Caxias pelo Gaúcho. O Grêmio jogou na terça contra o Deportes Iquique, do Chile, pela Libertadores, e entrará em campo somente no domingo pelo Estadual.

"Não faz diferença. Esqueceram de colocar que O Grêmio joga na próxima quinta no Paraguai e chega na sexta para jogar no domingo. Isso não é comigo, é com a federação e com a diretoria de ambos os clubes. Pelo que foi passado, o jogo do Grêmio já estava marcado para domingo. Meu trabalho é trabalhar minha equipe. Mas, sobre a próxima semana, isso ninguém lembrou", justificou.

O Grêmio está na liderança do Grupo 8 da Libertadores com seis pontos. Na próxima quinta-feira, visitará o Guaraní, do Paraguai, pela terceira rodada. O Internacional vem de um empate por 1 a 1 com o Corinthians no Beira-Rio. O duelo de volta da quarta fase da Copa do Brasil será na próxima quarta-feira, em São Paulo.