Renato Gaúcho faz mistério sobre time que entrará em campo na Recopa

O técnico Renato Gaúcho ainda não deu pistas do time do Grêmio que enfrentará o Independiente na próxima quarta-feira, em Buenos Aires, no jogo de ida da Recopa Sul-Americana. No treino deste sábado, ele priorizou o trabalho técnico.

Na primeira parte da atividade, o treinador comandou jogadas de bola aérea e chutes de média e longa distância. Na parte final, dividiu a equipe em duas e priorizou jogadas individuais.

O volante Jaílson, que deve seguir entre os titulares, falou sobre a expectativa para a decisão da próxima quarta-feira. "Perdemos grandes jogadores, mas já passou, chegaram reforços que vão nos ajudar. Ninguém tem cadeira cativa. Procuro mostrar o trabalho no dia a dia e estou pronto para jogar".

O jogador também comentou sobre a possibilidade do volante Arthur estar em campo. "Ele já está treinando, está bem. Mas quem pode dar essa resposta é a comissão técnica. Se ele não jogar, temos um elenco que poderá suprir a ausência dele."

Arthur fraturou o tornozelo esquerdo no primeiro jogo da decisão da Libertadores contra o Lanús e reiniciou o treinamento no início de janeiro. O jogador vem treinando com o restante do elenco e ainda não teve presença confirmada pelo treinador.

O elenco gremista volta a treinar na manhã deste domingo, no CT Luiz Carvalho. A primeira parte da atividade será fechada para a imprensa. A delegação do time tricolor viaja na segunda à tarde para a Argentina.