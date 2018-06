Renato Gaúcho fecha treino do Grêmio e esconde substituto de Geromel

O técnico Renato Gaúcho fechou o treino do Grêmio desta terça-feira e deixou em aberto o time que enfrentará o Internacional na quarta-feira, às 21h45, no estádio do Beira-Rio, no jogo de volta das quartas de final do Campeonato Gaúcho.

+ Confira a tabela do Campeonato Gaúcho

São duas dúvidas na formação titular. Uma na zaga, para o lugar de Geromel, convocado para a seleção brasileira. A tendência é que Bressan ganhe a disputa com Paulo Miranda e forme dupla com Kannemann.

A outra é a presença do volante Maicon. O jogador deixou o jogo de ida com dores musculares e virou dúvida. Se o capitão da equipe ficar de fora do clássico, Arthur pode entrar como titular.

O Grêmio venceu o jogo de ida por 3 a 0 e, mesmo com uma derrota por até dois gols de diferença, garante a classificação para a semifinal. O time tricolor deve entrar em campo com: Marcelo Grohe; Léo Moura, Bressan, Kannemann e Bruno Cortez; Jailson, Arthur (Maicon), Ramiro, Luan e Everton; Jael.

Confira os relacionados do Grêmio para a partida:

Goleiros - Marcelo Grohe e Paulo Victor.

Laterais - Cortez, Léo Moura, Leonardo, Madson e Marcelo Oliveira.

Zagueiros - Bressan, Kannemann e Paulo Miranda.

Volantes - Arthur, Cícero, Jailson, Maicon, Michel e Ramiro.

Meias - Lima, Luan, Thaciano e Thonny Anderson.

Atacantes - Alisson, Everton, Hernane e Jael.