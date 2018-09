Renato Gaúcho fecha treino do Grêmio e mantém mistério sobre substituto de Maicon

O técnico Renato Gaúcho fechou o treino do Grêmio nesta quarta-feira e não revelou a escalação do time que entrará em campo para enfrentar o Santos, na quinta, às 19h, no estádio do Pacaembu, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A principal dúvida está em quem ocupará a vaga de Maicon no meio-campo. O jogador se recupera de problema muscular na coxa esquerda e ficará de fora da partida. Para a posição, o treinador tem como opções Thaciano, Matheus Henrique e Michel. Outra alternativa seria deslocar Ramiro para o setor e promover a entrada do jovem Pepê no setor ofensivo.

Vale lembrar que Renato também não contará com o zagueiro Kannemann e o atacante Everton, convocados para as seleções argentina e brasileira. Também não terá o lateral-esquerdo Bruno Cortez, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Bressan deve entrar na zaga, Marcelo Oliveira no lado esquerdo do campo e Alisson no ataque. A lista de desfalques pode aumentar, pois Luan sentiu problema estomacal na terça-feira e se tornou dúvida. Léo Moura e Jael também passarão por avaliações físicas e também podem ser ausências.

O lateral-direito Leonardo Gomes concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira e pode aparecer no time. Caso Jael fique de fora, André será o substituto. Vale lembrar que no domingo o Grêmio tem o clássico contra o Internacional no Beira-Rio. Com isso, jogadores que não estejam 100% fisicamente podem ser preservados do duelo contra o Santos para poder atuar no Gre-Nal.