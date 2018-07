Renato Gaúcho fecha treino do Grêmio, mas ganha apoio da torcida

Na véspera de sua reestreia como técnico do Grêmio, Renato Gaúcho preferiu a cautela e fechou o treino desta terça-feira, em preparação para o duelo com o Atlético Paranaense, na quarta, em Porto Alegre. Após vencer por 1 a 0 no jogo de ida, o Grêmio garante a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil com um empate diante da torcida.

Porém, em razão do momento difícil vivido pelo clube nas últimas semanas, o treinador resolveu fechar os portões para imprensa e torcida. Ele não deu dicas sobre a escalação, mas é possível que escale na quarta o time com Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Jailson e Douglas; Pedro Rocha e Luan.

Em clima de mistério, o técnico só dá como certo as baixas do zagueiro Wallace Reis e dos atacantes Negueba e Everton. Os dois primeiros não podem defender o Grêmio na competição porque já entraram em campo nesta Copa do Brasil por outros times. Já Everton está se recuperando de lesão.

Após fechar a atividade, Renato Gaúcho fez questão de liberar a entrada da torcida nos minutos finais. Cerca de 400 torcedores acompanharam os últimos instantes da atividade pouco reveladora. No entanto, puderam demonstrar apoio ao time, abatido pela fraca sequência no Brasileirão.

Confira a lista de jogadores relacionados no Grêmio:

Goleiros: Marcelo Grohe, Bruno Grassi e Léo;

Zagueiros: Geromel, Kannemann e Rafael Thyere;

Laterais: Edilson, Iago, Marcelo Oliveira e Wallace Oliveira;

Volantes: Arthur, Guilherme Amorim, Jailson, Kaio, Maicon, Moisés, Ramiro e Walace;

Meias: Douglas e Lincoln;

Atacantes: Batista, Guilherme, Henrique Almeida, Luan, Pedro Rocha e Tilica.