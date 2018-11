Renato Gaúcho fecha treino e mantém dúvida sobre escalação do Grêmio

Como costuma fazer, o técnico Renato Gaúcho fechou o treino do Grêmio neste sábado, na véspera da partida contra a Chapecoense, em Porto Alegre, pela 35ª rodada do Brasileirão. Assim, manteve o mistério sobre a possibilidade de contar com o zagueiro Paulo Miranda e com o volante Maicon para o jogo deste fim de semana.

A dupla deixou o jogo passado, o empate com o São Paulo no Morumbi, reclamando de dores musculares. Mas a condição atual deles não foi revelada pelo departamento médico do clube gaúcho. Sem eles, o treinador terá que fazer ainda mais mudanças na equipe titular do Grêmio.

Michel entraria no lugar de Paulo Miranda para formar dupla com Pedro Geromel. E Matheus Henrique começaria na vaga de Maicon. O Grêmio, assim, poderia ser escalado com: Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Michel e Bruno Cortez; Cícero, Matheus Henrique (Maicon), Ramiro, Jean Pyerre e Everton; Jael.

As baixas de Paulo Miranda de Maicon se somam a outros desfalques por lesão e convocação. Estão machucados o goleiro Marcelo Grohe, o zagueiro Kannemann, o lateral-direito Leonardo e o atacante Luan. Já o zagueiro Kannemann está com a seleção argentina.

Segundo informou o Grêmio, neste sábado, Paulo Miranda é quem tem menos chances de entrar em campo no domingo. O zagueiro está ainda no departamento médico. Já Maicon nem apareceu no gramado nesta manhã, assim como Ramiro e Leonardo Gomes.

Entre os demais jogadores, Jael, Everton, Geromel, Cortez, Madson, Jean Pyerre e Michel ficaram de fora da principal atividade do dia. Mas não preocupam a comissão técnica.