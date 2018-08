Renato Gaúcho fecha treino e não revela substituto de Jailson no Grêmio

O técnico Renato Gaúcho, do Grêmio, comandou treino, fechado em sua maior parte, nesta sexta-feira, no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, e não deu pistas de quem vai substituir o volante Jailson, que era titular do time e teve a transferência confirmada para o Fenerbahçe.

"Perdemos jogadores de qualidade nos últimos tempos", lembrou o centroavante Jael em entrevista coletiva. "Perdemos o Pedro Rocha, mas tínhamos o Fernandinho. Perdemos o Fernandinho, mas o Everton entrou em um novo patamar", disse o atacante, titular do Grêmio nas últimas partidas.

Cícero, Michel, Thaciano e Jean Pyerre são as opções do técnico para preencher a vaga no duelo deste sábado com o Botafogo, em Porto Alegre, às 16 horas, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A tendência é que Renato Gaúcho escale o time titular contra o Botafogo, uma vez que o Grêmio não tem compromisso pela Copa Libertadores no meio da próxima semana. Mas Pedro Geromel e Léo Moura foram desfalques na atividade desta sexta-feira e podem ser desfalques no confronto.

Com essas dúvidas, o Grêmio deve entrar em campo neste sábado com a seguinte formação: Marcelo Grohe; Léo Moura (Leonardo), Paulo Miranda, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon, Cícero, Ramiro (Alisson), Luan e Everton; Jael.