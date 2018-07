Renato Gaúcho fecha treino, mas Grêmio deve ter Pedro Rocha e Michel no sábado

O técnico Renato Gaúcho voltou a fazer mistério no Grêmio. Nesta quinta-feira, o treinador fechou boa parte do treino que encaminhou a equipe para o duelo contra o Cruzeiro, no sábado, pelo Campeonato Gaúcho. Mas indicou que deve ter Pedro Rocha e Michel entre os titulares.

Recuperado de uma tendinite que o afastou diante do São José, no fim de semana, Pedro Rocha deve ficar com a vaga de Fernandinho no ataque gremista. Seu retorno ao time traz alento ao treinador, que vem tendo dificuldade com as opções do setor ofensivo, em razão das baixas de Luan, Douglas, Jael e Beto da Silva.

Michel, por sua vez, deve ganhar uma oportunidade entre os titulares por causa da suspensão do volante Maicon. "É a chance que eu espero desde que cheguei aqui, mas ainda não foi definido se é eu que vou jogar. Se for, creio que estou preparado e bem treinado, tanto fisicamente quanto taticamente", afirmou Michel, após o treino desta quinta.

Com estas duas novidades, Renato Gaúcho pode escalar o Grêmio com Marcelo Grohe; Léo Moura, Pedro Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Jailson, Michel, Ramiro, Bolaños e Pedro Rocha; Everton.

O time tricolor tenta se aproximar do líder Novo Hamburgo, na tabela do Campeonato Gaúcho. Com sete pontos, na terceira colocação, o Grêmio está a cinco do primeiro colocado.