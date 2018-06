Renato Gaúcho festeja Grêmio na zona de classificação do Gauchão

O técnico Renato Gaúcho festejou neste domingo a entrada do Grêmio na zona de classificação para a próxima fase do Campeonato Gaúcho. A subida na tabela veio com a vitória sobre o Juventude por 2 a 0, em Caxias do Sul. O Grêmio ocupa no momento a oitava colocação na classificação.

+ Confira a tabela do Campeonato Gaúcho

"Tinha prometido para a minha torcida que a gente iria classificar. Corremos atrás do prejuízo, não classificamos ainda, mas vamos", declarou o treinador, demonstrando confiança na recuperação da equipe. "Classificado, aí será outra história."

O Grêmio demorou para entrar na zona de classificação porque teve um fraco início de campeonato quando entrou em campo com o time de transição, uma equipe B, enquanto Renato Gaúcho e o time A estavam de férias ou em início de pré-temporada. O grupo ganhou folga até o início de fevereiro por causa da disputa do Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro, o que atrasou o começo das férias do elenco.

Em razão deste retorno tardio aos jogos, o técnico pediu paciência aos torcedores. "Nós sempre temos um pouco mais para dar, mas é óbvio que na sequência a equipe vai subindo de produção. É a mesma coisa que você ficar 50, 60 dias sem malhar. Os jogadores voltam acima do peso, comemorando o título da Libertadores, o vice-campeonato do Mundial", afirmou.

Quanto ao resultado, Renato Gaúcho disse ter "participado" do primeiro gol gremista, ao dar uma dica a Jael. "No intervalo, pedi para o Jael e para o Cícero pressionarem a saída do goleiro, pois o gramado estava ruim e eles iam errar. Foi o que aconteceu no primeiro gol", contou o treinador.

Agora com dez pontos na tabela, o Grêmio volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o São Paulo-RS, em casa, em rodada do Campeonato Gaúcho.