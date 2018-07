Renato Gaúcho festeja 'pegada' do Grêmio, mas cobrará evolução

Depois de ver o Grêmio estrear na Copa Libertadores com uma vitória por 3 a 0 sobre o Oriente Petrolero, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, na última quinta-feira à noite, o técnico Renato Gaúcho exaltou o espírito de luta da sua equipe, que mostrou raça para superar o rival boliviano em um dos jogos que abriram o Grupo 2 da competição.

"A coisa mais importante é que nós estreamos com o pé direito, é sempre muito difícil uma Libertadores, é uma estreia, e nós conseguimos isso com um bom de saldo de gols. Outra coisa que me agradou bastante foi a pegada da equipe, que nunca se entregou, lutou, batalhou", enfatizou Renato.

O treinador, porém, disse que irá cobrar evolução do Grêmio nas próximas partidas do torneio continental e do Campeonato Gaúcho, no qual a equipe jogará pelas quartas de final do primeiro turno no próximo domingo, contra o Ypiranga, novamente no Olímpico.

"Por mais que a equipe jogue, eu nunca vou ficar satisfeito. Dei os parabéns a eles (jogadores) pela entrega e pela exibição, mas a gente pode melhorar em todos os sentidos. É por isso que estou aqui, para corrigir. Tivemos alguns erros também hoje (quinta), mas no momento em que eles vão acontecendo a gente vai procurando controlar, para errar menos a cada partida", reforçou o treinador, para depois voltar a elogiar a raça apresentada pelo time gremista.

"O mais importante de tudo, independentemente do esquema (tático utilizado), é a entrega da equipe. No momento em que se entrega é meio caminho andado", ressaltou o comandante.

A manutenção da raça do time do Grêmio, por sua vez, já foi cobrada pelo presidente do clube, Paulo Odone, para as próximas partidas da equipe. "Os desafios estão pela frente e o Grêmio quer ganhar o Campeonato Gaúcho e a Libertadores, então vamos com a voracidade de um leão com fome", destacou.

