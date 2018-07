Renato Gaúcho garante Grêmio focado em final com Inter Após uma semana conturbada, com a derrota para o Universidad Católica, em casa, pela Libertadores, e a dispensa do meia Carlos Alberto, o Grêmio pode conquistar seu primeiro título na temporada neste domingo. A equipe enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, pela final do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Como já venceu o primeiro, uma vitória garante a conquista do torneio estadual.