Renato Gaúcho indica que Kleber forçou terceiro amarelo O técnico Renato Gaúcho indicou em entrevista coletiva após a vitória do Grêmio sobre o Náutico, quarta-feira à noite, na Arena Pernambuco, que Kleber forçou o terceiro cartão amarelo para descansar diante do Atlético Mineiro, em partida que acontece no próximo domingo, às 18h30, na Arena Grêmio.