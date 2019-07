Renato Gaúcho ironiza foguetório de madrugada e comemora classificação do Grêmio

A atuação do Grêmio na vitória sobre o Bahia, por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, em Salvador, foi bastante comemorada pelo técnico Renato Gaúcho na entrevista coletiva. O treinador celebrou a classificação para a semifinal da Copa do Brasil e também o poder de superação da sua equipe que, segundo ele, enfrentou foguetórios na noite anterior ao jogo.

LEIA TAMBÉM > Grêmio supera Bahia em Salvador e está na semifinal da Copa do Brasil

"A equipe do Grêmio dominou o jogo todo, valorizamos a posse da bola. O comportamento da equipe, principalmente na parte tática, foi muito bom. O Bahia praticamente não teve chances. Isso mostra o quanto o Grêmio dominou a partida", analisou Renato Gaúcho.

Com a vaga garantida, o time gaúcho aguarda quem passar de Flamengo e Athletico-PR para saber vai enfrentar na semifinal. Independente do adversário, Renato Gaúcho mostra confiança na tradição copeira do Grêmio.

"Nessas horas, o Grêmio cresce bastante e começamos a crescer na hora certa. Isso aqui é Grêmio. No momento que deixam o Grêmio chegar, ele fica ainda mais forte", destacou o treinador.

Foguetório

Ao ser questionado se os fogos soltados por torcedores do Bahia durante a madrugada em frente ao hotel que a delegação gremista estava hospedada haviam atrapalhado o seu sono, Renato Gaúcho respondeu de forma irônica.

"Acordei com o foguetório, sim, mas nem vou comentar porque não vou dar moral para esse tipo de pessoa. Na verdade, preciso agradecer essas pessoas que me acordaram, pois tive algumas ideias para usar durante o jogo", brincou o treinador.

Agora, as atenções estão voltadas o clássico contra o Internacional, neste sábado, às 19 horas, no Beira-Rio, pela 11ª rodada do Brasileirão, onde o time se encontra na décima colocação, com 14 pontos.