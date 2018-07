Renato Gaúcho leva meia da base em viagem do Grêmio

PORTO ALEGRE - O técnico Renato Gaúcho surpreendeu ao dar uma chance para o garoto Calyson, das categorias de base do Grêmio, e o incluiu na lista de relacionados para a viagem ao Rio, onde acontece o jogo contra o Vasco, neste sábado, pelo Brasileirão. Com apenas 19 anos, ele atua como meia e surge como opção diante dos desfalques gremistas - contundidos, Adriano, Elano, Vargas e Zé Roberto ficaram em Porto Alegre.

"É um meia-atacante, canhoto, rápido e de bom drible. Além disso, tem a característica de ser versátil, podendo exercer mais de uma função no meio-campo, de acordo com a instrução da comissão técnica", afirmou Junior Chavare, dirigente das categorias de base do Grêmio, ao comentar sobre Calyson.

Para enfrentar o Vasco, Renato Gaúcho conta apenas com Guilherme Biteco e o uruguaio Maxi Rodríguez para escalar como meia. Por isso mesmo, chamou Calyson, que vinha sendo observado durante os treinos da semana no time principal. Antes do embarque, o garoto admitiu surpresa e disse estar muito feliz com a chance.

Depois de enfrentar o Vasco no Rio, a delegação do Grêmio segue direto para Santos na terça-feira, véspera do jogo na Vila Belmiro pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Na sequência, nem volta para Porto Alegre, viajando para Brasília, onde vai enfrentar o Flamengo, no dia 24 de agosto, pelo Brasileirão.