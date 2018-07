Renato Gaúcho mantém dúvida na escalação do Grêmio

Titular do Grêmio, Adilson passou por uma bateria de exames a pedido da comissão técnica para verificar o motivo do cansaço que vinha sentindo durante as partidas. "Eles queriam ter certeza que estou bem. E agora sim, posso ir para os jogos e corresponder como vinha fazendo", disse o volante.

Enquanto Adilson treinou normalmente, dois titulares do Grêmio ficaram de fora do trabalho de campo nesta terça-feira. O atacante André Lima se recupera de contusão no joelho esquerdo, enquanto o lateral Gabriel sentiu dores na coxa. Mas a expectativa é de que ambos estejam liberados nesta quarta.

Apesar de o Grêmio estar vivendo grande fase, com a melhor campanha do segundo turno do Brasileirão, Renato Gaúcho evitar falar em favoritismo no Gre-Nal. "O Grêmio não é favorito, clássico é clássico. O Grêmio teve uma sequência muito boa e o Inter está bem colocado no campeonato. Mais do que tudo isso, o que tem é a rivalidade", avisou o treinador.