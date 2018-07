Renato Gaúcho mantém mistério no Grêmio para enfrentar Sport

O Grêmio realizou neste sábado mais um treino de preparação para encarar o Sport pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro, na próxima segunda-feira. A partida será a primeira da equipe após a conquista da vaga para a final da Copa do Brasil e o técnico Renato Gaúcho manteve o mistério sobre a escalação.

Para as atividades em campo, o time tricolor não contou com a participação dos atacantes Luan e Everton, assim como os volantes Maicon e Ramiro, que trabalharam no vestiário. As ausências certas para a partida, no entanto, são somente o lateral-direito Edilson, suspenso por cinco jogos pela expulsão no Gre-Nal, e o atacante Miller Bolaños, que levou o terceiro cartão amarelo.

Nesta manhã, Renato Gaúcho iniciou o treino no CT Presidente Luiz Carvalho com uma movimentação troca de passes, com o grupo dividido em três equipes que se enfrentavam na metade do campo. Na sequência, ele realizou uma atividade tática de treinamento de jogadas envolvendo a defesa até o ataque, com finalizações. Nos minutos finais, os atletas treinaram cobranças de falta.

PEDRO ROCHA FOCA NO BRASILEIRÃO

Após assegurar uma vaga na final da Copa do Brasil, o Grêmio não pode tirar o pé do Brasileirão. Quem pensa desta maneira é o atacante Pedro Rocha, que concedeu entrevista coletiva após o treino deste sábado.

"Nós conseguimos nosso principal objetivo, que era chegar em uma final, mas ela só acontece daqui 20 dias. O foco agora é conseguir mais pontos para ficarmos dentro da zona de classificação", afirmou o atacante.

Titular da equipe nas últimas partidas, Pedro Rocha não esconde a ansiedade pela decisão. No entanto, ele procura seguir os conselhos do treinador para manter a boa fase nas duas competições que o Grêmio disputa.

"O Renato falou hoje que temos que focar no Campeonato Brasileiro agora. Eu queria que a final fosse amanhã, mas não dá. É minha primeira grande final e estou ansioso, mas acredito que até o primeiro jogo estaremos focados pra fazer duas grandes partidas", finalizou.