Renato Gaúcho minimiza favoritismo do Flu antes de clássico

RIO - O Fluminense teve um dia de tranquilidade e alívio por causa do gol de Fred que deu a vitória ao time contra o Macaé, na quarta-feira. O atacante não marcava havia mais de seis meses e desencantou. Agora, o técnico Renato Gaúcho começa a preparar a equipe para o clássico de domingo, contra o Botafogo, pelo Campeonato Carioca. Para ele, o adversário é muito perigoso com ou sem titulares.

Como está na Copa Libertadores e vem alternando na escalação do time principal e dos suplentes, o Botafogo é quase um franco atirador. Está totalmente voltado para a competição internacional.

Isso, no entanto, não convence Renato Gaúcho. Ele disse que em clássico há uma motivação extra e que o rival vai buscar a vitória, independentemente de quem atuar. "Não vou entrar nessa de que é melhor enfrentar o time A ou B do Botafogo. Quem for a campo vai querer derrotar o Fluminense", declarou.