Renato Gaúcho minimiza peso de 3 a 0, mas vê 'lição' o para Fluminense

RIO - Depois de ver o Fluminense cair por 3 a 0 diante de um Botafogo que foi escalado com uma formação considerada reserva, neste domingo, no Maracanã, o técnico Renato Gaúcho procurou minimizar o peso da derrota, mas admitiu que o revés serve de "lição" para a equipe na continuidade do Campeonato Carioca.

"Há males que vêm para o bem. Tem dia que é noite. Hoje (domingo) foi assim. Nada deu certo para a gente, tudo deu certo para o Botafogo. Perdemos na hora que podemos perder. Temos mais cinco rodadas para conseguir a classificação. E lá na frente que esse jogo sirva de lição. No momento que o time voltar a render, espero que seja no jogo com a Cabofriense, na próxima quarta, a história será diferente", disse o treinador, se referindo ao duelo válido pela 11ª rodada do torneio estadual.

O comandante também evitou criticar Fred pela perda de mais um pênalti neste Carioca. O atacante parou na defesa do goleiro Helton Leite, sendo que anteriormente havia desperdiçado uma penalidade na goleada por 4 a 1 sobre o Boavista. Renato, porém, admitiu que poderá mudar o batedor oficial de pênaltis se concluir que o atleta não está confiante o suficiente para seguir com essa responsabilidade.

"Se você fizer um levantamento de quantos pênaltis o Fred bateu, o aproveitamento dele é excelente. O Fred cansou de treinar pênaltis durante a semana. Bate muito bem. Vou conversar. Se estiver com a cabeça ruim, boto outro para bater. Se estiver boa, vai continuar", afirmou o técnico, reconhecendo também que tem deixado o atacante em campo mesmo sem o atleta exibir as condições físicas ideais após se recuperar de lesão que o deixou fora dos gramados por cerca de cinco meses.

"As pessoas estão chateadas com o Fred, mas se tiro ele, tiro a moral dele. É um jogador de seleção. O técnico decide quem bate o pênalti. Coloco o Conca, ele erra, tiro o Conca. Então, vai o Wagner, erra, tiro ele. Quem vai bater? Eu? Quem decide é o treinador. Se estiver ruim de cabeça, o que não acredito, até posso decidir tirar o Fred de bater pênaltis. Se achar que está bem, vai cobrar novamente", completou.