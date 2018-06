Renato Gaúcho minimiza vantagem do Grêmio após 3 a 0: 'Ainda não é 100%'

O técnico Renato Gaúcho foi protocolar em sua entrevista após a vitória por 3 a 0 sobre o Avenida, fora de casa, domingo, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. Apesar da enorme vantagem para o jogo de volta, ele afirmou que é cedo ainda para pensar na decisão do torneio.

"Temos larga vantagem, mas ainda não é 100%. Precisamos garantir classificação para antes de ir à final. Só aí vamos poder pensar nos outros 180 minutos. Essa vantagem é o importante. Tenho falado sobre a importância de respeitar o adversário e buscar os resultados. No momento, o objetivo é a classificação, depois o título", afirmou o treinador.

Sobre a partida, Renato destacou a boa atuação do volante Arthur, que voltou recentemente de lesão e corre contra o tempo até por uma vaga à Copa do Mundo. O jogador marcou o terceiro gol e demonstrou já ter readquirido ritmo de jogo. No duelo de ida contra o Internacional, ele também marcou um dos gols no 3 a 0.

"O Arthur voltou bem, fazendo gol de novo. Enxergo o Arthur como sempre enxerguei. O Arthur faz muito bem a entrada na área. É importante isso. Se junta aos atacantes. A tendência é o Arthur recuperar a condição física, a condição técnica. Vai crescer ainda mais", informou.

A partida de volta contra o Avenida está marcada para a próxima quarta-feira, às 21h45, na Arena Grêmio. O time tricolor pode perder por até dois gols de diferença que garante a vaga para a final. Se o placar do jogo de ida se repetir, a decisão vai para os pênaltis.