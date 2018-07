Renato Gaúcho minimiza vantagem na final do Gauchão Renato Gaúcho adotou um discurso cauteloso nesta terça-feira. Após o treino, o técnico pediu para que os jogadores do Grêmio esqueçam a vantagem conquistada no jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho. O time gremista venceu por 3 a 2, no Beira-Rio, e joga por um empate no Olímpico, no próximo domingo.