Renato Gaúcho não terá 'meio Grêmio' para o jogo de domingo contra o Palmeiras

Marcelo Grohe, Léo Moura, Kannemann, Cortez, Ramiro e Everton devem ser os desfalques do técnico Renato Gaúcho para escalar o time do Grêmio, que enfrenta o Palmeiras, no domingo, às 16 horas, no Allianz Parque, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Grohe, Léo Moura e Cortez correram em volta do gramado durante o treino desta quinta-feira à tarde, mas não devem reunir condições de atuar no decisivo duelo com o líder do campeonato. Kannemann está com a seleção argentina, enquanto Ramiro e Everton, machucados, não têm previsão de retorno ao time.

Um susto foi registrado durante o treinamento. Em uma dividida, Marinho acertou as costelas de Vico, que teve de deixar o gramado de maca.

Se Cortez não jogar, Juninho Capixaba já sabe que é sua a vaga na lateral-esquerda. O jogador não se incomoda com a série de desfalques. "O Grêmio já mostrou que tem um grupo forte e capaz de superar todas as dificuldades", disse o jogador.

O fato de enfrentar o primeiro colocado da tabela do Brasileirão, no campo do adversário, não assusta. "É um jogo igual. São dois times fortes, com técnicos experientes. Vai ser um grande jogo."

O Grêmio é o quinto colocado, com 51 pontos, cinco atrás do Palmeiras. Dependendo dos resultados da rodada, o time gaúcho, que está na semifinal da Libertadores, pode atingir a vice-liderança.