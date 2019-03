Renato Gaúcho pede atenção total contra time que não vence há 12 jogos

O técnico Renato Gaúcho já fez o alerta a seus jogadores no Grêmio: quer atenção total para a estreia na Copa Libertadores contra um time que não vence há 12 partidas. Nesta quarta-feira, o clube gaúcho inicia a competição continental contra o Rosario Central, no estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, e o treinador afirmou nesta segunda que já passou esse recado ao seu grupo de atletas.

"Já tenho trabalhado a cabeça dos jogadores. Mas tenho um grupo inteligente. Libertadores não tem jogo fácil. Independentemente do adversário, preparei minha equipe para tudo. Estamos conscientes da responsabilidade, ainda mais sendo uma estreia. A equipe deles quer se reabilitar tanto no (Campeonato) Argentino quanto na Libertadores", disse Renato Gaúcho em entrevista coletiva após o último treinamento antes da viagem à Argentina.

Em crise, o Rosario Central está há 12 jogos sem qualquer vitória. São oito jogos no Campeonato Argentino, dois do Torneio de Verão e dois da Copa Argentina - nesta competição, foi eliminado na semana passada pelo Sol de Mayo, time da terceira divisão.

Renato Gaúcho espera que este jejum do time argentino continue depois do jogo desta quarta-feira. "Uma hora vai vencer. Temos que tomar todos os cuidados. Já dei o exemplo do Corinthians, em que o adversário (Racing) jogou com dois titulares em São Paulo e empatou e, depois, com uma equipe totalmente diferente, empatou de novo. O Corinthians só passou nos pênaltis. Isso em uma Sul-Americana. Imagina numa Libertadores! Ainda mais contra argentinos, um caldeirão, a torcida jogando junto o tempo todo", avisou.

O desfalque para a partida fica por conta do volante Michel, que não treinou com o restante dos companheiros durante a semana e não está plenamente recuperado de um entorse. Assim como ele, o atacante Diego Tardelli está fora da viagem, pois ainda necessita de trabalhos específicos para estar à disposição da comissão técnica. Contudo, segundo o Renato Gaúcho, tem chances de estrear contra o São José, neste sábado, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pelo Campeonato Gaúcho.

Com a baixa de Michel no meio de campo, o treinador deverá utilizar Rômulo na função contra o Rosario Central. Matheus Henrique e Montoya correm por fora. O provável time do Grêmio tem: Paulo Victor; Leonardo, Pedro Geromel, Kannemann e Cortez; Rômulo, Maicon, Marinho, Luan e Everton; Felipe Vizeu.