Renato Gaúcho pede Grêmio inteligente contra Botafogo O técnico Renato Gaúcho afirmou nesta terça-feira que o Grêmio precisará atuar com inteligência no próximo domingo, contra o Botafogo, no Olímpico. Se o time gaúcho ao menos empatar e o Goiás não for campeão da Copa Sul-Americana, garante vaga na próxima edição da Copa Libertadores.