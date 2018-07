Renato Gaúcho pede união para Fluminense ter êxito em 2014

RIO - Novo técnico do Fluminense, Renato Gaúcho ainda não foi apresentado oficialmente pelo clube, mas já projeta o futuro em um clube que conhece muito bem, com passagens anteriores como jogador e treinador. Motivado pelo novo desafio, ele demonstra otimismo e pede união para que o time das Laranjeiras volte a ter sucesso no próximo ano.

"Em 2014, nosso maior desafio será conseguir a união da torcida com o time e a diretoria. Conheço o clube. Joguei, estou chegando para ser treinador mais uma vez e sei que se todos estiverem juntos, seremos muito fortes. Foi assim que surgiu o Time de Guerreiros em 2009 e temos a responsabilidade de reconduzir a equipe ao caminho das vitórias", disse, ao site oficial do Fluminense.

Autor do lendário gol de barriga em um Fla-Flu, o que rendeu ao time o título do Campeonato Carioca em 1995, Renato também teve sucesso como técnico no Fluminense, tanto que dirigiu o time na conquista do título da Copa do Brasil de 2007 e no vice-campeonato da Libertadores em 2008. O treinador agradeceu o voto de confiança recebido da diretoria e desejou um ano de alegrias ao torcedor do clube.

"Em primeiro lugar quero desejar um Feliz Ano Novo aos tricolores e agradecer à confiança por estar voltando ao Fluminense, que sempre foi muito importante para minha carreira de jogador e treinador. Será um ano difícil, mas vamos trabalhar com muita dedicação e empenho para que o time volte a conquistar os títulos que sempre fizeram parte da história centenária do clube", disse.