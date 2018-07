Renato Gaúcho poupa Barcos e faz mistério no Grêmio

PORTO ALEGRE - Prestes a fazer sua estreia na Arena Grêmio, Renato Gaúcho resolveu fazer mistério nesta sexta-feira. O treinador evitou dar detalhes sobre o treino do time e avisou que deve segurar a escalação até este sábado, véspera da partida contra o Botafogo, em Porto Alegre.

Renato não indicou qual será a escalação da equipe, mas poupou Barcos e contou com o retorno de Adriano durante as atividades. O atacante apenas correu em torno do gramado, enquanto o volante retomou os trabalhos normalmente, após ser preservado na quinta-feira.

Os dois, porém, devem estar na formação titular do Grêmio neste domingo. Barcos teria sido poupado somente em razão de pequenas dores musculares. O time deve ser escalado com: Dida; Pará, Bressan, Werley e Alex Telles; Adriano, Souza, Zé Roberto e Elano; Vargas e Barcos.

Cauteloso, Renato Gaúcho não apenas fez mistério no treino. Ao fim da atividade, o técnico tentou minimizar a expectativa da torcida sobre seu retorno ao time. E disse que precisará de tempo para dar sua "cara" ao Grêmio.

"É muito cedo ainda. O mais importante é que estamos trabalhando física, técnica e taticamente. Em todos os setores do campo, sempre buscando o melhor. A cada partida, o torcedor verá melhora. Vai gostar. Não será da noite para o dia que vamos estar prontos", declarou o treinador.