Renato Gaúcho poupa cinco titulares para enfrentar a Ponte Preta

O técnico Renato Gaúcho fechou o treino desta terça-feira e procurou fazer certo mistério para a partida contra a Ponte Preta, quarta, às 19h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas a lista de relacionados indicou que novamente o Grêmio apostará em um time misto na competição.

+ Barrios e Cortez voltam a correr no campo

Preocupado com o excessivo desgaste dos jogadores para o primeiro duelo da final da Copa Libertadores, no dia 22 de novembro, contra o Lanús, em Porto Alegre, Renato poupou cinco de seus principais titulares: os zagueiros Pedro Geromel e Kannemann, o lateral-direito Edilson, o volante Arthur e o atacante Luan.

Além dos jogadores poupados, o Grêmio não poderá contar com o lateral-esquerdo Bruno Cortez e o atacante Lucas Barrios. Contundidos, eles já haviam sido desfalque no último domingo, na vitória sobre o Flamengo.

Dos atletas frequentemente utilizados como titulares, assim, apenas Marcelo Grohe, Michel, Ramiro e Fernandinho devem ir a campo. Everton, que vem ganhando espaço nos últimos jogos, também foi relacionado.

Na terceira colocação com 54 pontos, oito atrás do líder Corinthians, o Grêmio deve começar a partida com: Grohe; Léo Moura, Rafael Thyere, Bressan e Marcelo Oliveira; Jailson, Michel, Fernandinho, Ramiro e Everton; Jael.