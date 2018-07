Renato Gaúcho poupa em treino e não define time para pegar Flamengo

O técnico Renato Gaúcho ainda não definiu a escalação do Grêmio que enfrentará o Flamengo, neste domingo, em Porto Alegre, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube está na quarta posição da tabela de classificação, a oito pontos (59 a 51) do líder Corinthians.

+ Renato Gaúcho admite sufoco, mas exalta: 'O que vale é a vaga na final'

Os volantes Ramiro, Arthur e Cícero e o lateral-direito Edilson foram poupados do treino desta sexta-feira e fizeram trabalhos na academia. O lateral-esquerdo Bruno Cortez, o meia Michael Arroyo e o atacante paraguaio Lucas Barrios também foram preservados.

No treinamento, Renato Gaúcho dividiu os jogadores em três equipes, trabalhou passes e finalizações, mas não deu pistas da equipe que entrará em campo neste domingo.

Também nesta sexta-feira, a Conmebol definiu as datas e horários das finais da Copa Libertadores. No jogo de ida, o Grêmio enfrenta o Lanús no próximo dia 22, na Arena Grêmio, em Porto Alegre. A partida de volta será disputada no dia 29 no estádio La Fortaleza, em Lanús, na região metropolitana de Buenos Aires. Ambos os duelos acontecerão às 21h45 (de Brasília).