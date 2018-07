Renato Gaúcho poupa Pedro Rocha, mas não indica substituto no Grêmio

O técnico Renato Gaúcho encerrou com um "rachão", na manhã deste sábado, a preparação do Grêmio para o jogo contra o Avaí, neste domingo, às 16 horas, em Porto Alegre, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, mantendo o sigilo sobre o substituto do atacante Pedro Rocha, que será poupado do duelo por causa do desgaste muscular. Fernandinho, Bolaños e Everton são os nomes mais cotados para ocupar a vaga, mas a confirmação virá somente uma hora antes da partida.

O volante Maicon e o lateral-direito Léo Moura, que se recuperam de lesão, estão fora do confronto. Ambos realizaram um trabalho em separado na sessão de treinamentos deste sábado no CT Luiz Carvalho.

Além deles, o goleiro Marcelo Grohe também será desfalque na partida. Ele sofreu um ferimento em uma disputa de bola na partida contra o Godoy Cruz, em Mendoza, na Argentina, válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores, vencida pelos brasileiros por 1 a 0. O jogador levou sete pontos no joelho e será substituído por Léo.

Em entrevista coletiva após o treino deste sábado, o jovem reserva, de 22 anos, agradeceu à comissão técnica pela oportunidade, mostrou confiança no próprio trabalho, mas lamentou que a chance tenha surgido pelo problema com o titular Marcelo Grohe.

"Trabalho todos os dias muito forte e dou o meu máximo para estar preparado para quando surgir uma oportunidade. Infelizmente, foi por uma lesão de um amigo de trabalho. Mas a gente sabe que futebol é assim e a chance aparece quando a gente menos espera", destacou.

Léo também assegurou que não teme a concorrência do experiente Paulo Vitor, de 30 anos, que está sendo contratado pelo clube gaúcho junto ao Flamengo. "Tenho certeza que o Paulo Vitor é um grande goleiro, vai chegar para somar e buscar o espaço dele, assim como a gente briga pelo nosso. Será uma disputa saudável", projetou.

Arthur, Bressan, Bruno Grassi, Bruno Rodrigo, Cortez, Edilson, Everton, Fernandinho, Geromel, Jailson, Kaio, Kannemann, Leo Jardim, Leonardo Gomes, Lincoln, Luan, Lucas Barrios, Machado, Marcelo Oliveira, Michel, Bolaños, Rafael Thyere e Ramiro foram os jogadores relacionados por Renato Gaúcho para o duelo com o Avaí.

O Grêmio é o atual vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos conquistados em 11 jogos. A diferença para o líder Corinthians é de sete pontos.