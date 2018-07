Renato Gaúcho promete mexer pouco no Grêmio

Assim, a equipe deve seguir jogando no 4-4-2, com Paulão e Rafael Marques formando a dupla de zaga e Vilson atuando como primeiro volante. Ferdinando é o mais indicado para ficar com a vaga de Rochemback, expulso no clássico com o Internacional - Adilson entrou na sequência e recebeu o terceiro cartão amarelo.

"Não gosto de mexer no que está dando certo. A equipe deverá mudar o mínimo possível taticamente", garantiu Renato nesta terça-feira, sem confirmar Ferdinando na equipe titular do Grêmio.