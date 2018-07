Renato Gaúcho quer contar com Carlos Alberto domingo O Grêmio tem confronto diante do São Luiz, nesta quarta-feira, em Ijuí, pelo Campeonato Gaúcho. Mas o técnico Renato Gaúcho já pensa no jogo diante do Novo Hamburgo, no domingo. No duelo, o treinador espera já contar com o meia Carlos Alberto, recém-contratado junto ao Vasco.