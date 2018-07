Renato Gaúcho reclama da falta de atitude do Grêmio na derrota para o Vasco

O técnico Renato Gaúcho criticou a falta de atitude dos jogadores do Grêmio na derrota por 1 a 0 contra o Vasco no domingo, em São Januário, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca, mesmo com um jogador a menos desde o primeiro tempo - o lateral-esquerdo Henrique foi expulso - conseguiu sair de campo com o resultado positivo.

"Eles (Vasco) entraram com espírito de competir e a minha equipe não. E essa atitude geralmente tem de sobra na minha equipe. Espero que a gente aprenda com nossos erros. Uma equipe que quer ser campeã tem que competir em todos os jogos. Eles vão ser cobrados assim como eu sou cobrado. Temos que aprender com nossos erros", disse o treinador.

A crítica, na verdade, não foi para todo time. Sem citar nomes, Renato Gaúcho reclamou que parte da equipe entrou em campo dormindo. "Quando eles, esses três ou quatro, acordaram, já estava 1 a 0. Não merecemos nem empatar o jogo, a verdade é essa. Não adianta ter 70% de posse de bola. O Vasco ganhou merecidamente", disse.

O elenco do Grêmio volta aos treinos na tarde desta segunda-feira no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. O time tricolor é o atual sétimo colocado, com 23 pontos, e volta a campo pelo Brasileirão na próxima quinta-feira, às 19h30, quando receberá o São Paulo.