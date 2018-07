Renato Gaúcho reconhece que derrota tirou Grêmio da disputa por título

O Grêmio está "oficialmente" fora da disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Foi o que garantiu o técnico Renato Gaúcho na noite desta quarta-feira, após a derrota para o Cruzeiro em Porto Alegre, por 1 a 0.

O resultado deixou a equipe gaúcha na quarta posição, com 46 pontos, doze atrás do líder Corinthians, que também nesta quarta superou o Coritiba por 3 a 1. E a distância entre os dois times, para Renato, ficou agora impossível de ser descontada.

"O objetivo maior do momento é conseguirmos uma vaga na Libertadores. Com a derrota e a vitória do Corinthians, fica quase impossível o título. Por isso não podemos tirar os olhos do Brasileiro, temos que buscar no mínimo uma vaga na Libertadores", avaliou o treinador.

Mas não é apenas para se garantir na próxima Libertadores que o Grêmio precisa se concentrar no Brasileiro. Renato está, também, segundo revelou, preocupado com a atual edição da competição.

A equipe, afinal, faz o primeiro jogo da semifinal no dia 25 deste mês, contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador. "Já passei por outras situações igual a essa. Um jogo importante, um jogo decisivo no dia 25, e os jogadores ficam com a cabeça lá na frente e esquecem de disputar o Brasileiro. Aí você não coloca para jogar, o atleta perde ritmo de jogo. Você põe e ele não se expõe tanto com medo de se machucar."

Para evitar essa situação, o treinador avisou que o elenco precisa estar focado nas próximas partidas da competição nacional. "Temos o Brasileiro pela frente, três jogos, e só depois vamos pensar no Barcelona. E, se ficar pensando só no Barcelona, vai acontecer o que aconteceu hoje (quarta-feira)", completou.