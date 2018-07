Renato Gaúcho reconhece que Grêmio jogou abaixo da média contra Novo Hamburgo

O técnico Renato Gaúcho admitiu que o Grêmio jogou abaixo da média no empate por 1 a 1 contra o Novo Hamburgo, neste domingo, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, no primeiro duelo da semifinal do Campeonato Gaúcho. "A nossa equipe não jogou tão bem quanto nos outros jogos. Mas é uma partida de 180 minutos. Os primeiros 90 foram jogados. No próximo domingo, temos mais 90 minutos. Estou tranquilo. Dificuldades se encontra, ainda mais contra a melhor equipe do campeonato", comentou.

O Grêmio saiu na frente do placar com um gol de Ramiro. Mas não conseguiu segurar o resultado e levou o empate com Juninho, em uma bomba sem chances de defesa para o goleiro Marcelo Grohe. Por conta do gol fora de casa, Renato Gaúcho reconheceu que o Novo Hamburgo está em vantagem para ir à final.

"A única vantagem que o Novo Hamburgo tem é jogar pelo 0 a 0. De que forma vão se comportar? Não sei. Mas minha equipe precisa se comportar diferente. Independente da vantagem, é uma vantagem sim. Mas o Grêmio faz gols em todos os jogos, confio plenamente no meu grupo", finalizou o treinador.

O Grêmio agora volta as atenções para a Copa Libertadores. Nesta quinta-feira, visitará o Guaraní, do Paraguai, pela terceira rodada do Grupo 8. No domingo, às 19 horas, visitará o Novo Hamburgo.

A outra semifinal está sendo disputada entre Internacional e Caxias. No último sábado, o time colorado venceu por 1 a 0 no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e agora joga por um empate no jogo de volta, também no domingo, em Caxias do Sul (RS).