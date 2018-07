Renato Gaúcho relaciona suas namoradas a gols de Pelé

"Não deveria contar, mas vou contar", afirmou Renato Gaúcho, ao responder uma pergunta de um repórter sobre o aniversário do Pelé. "Num programa de televisão, estávamos juntos e passou um gol do Pelé. Ele disse que tinha feito mais de mil gols. Eu respondi que cada gol dele era uma mulher minha. Só que ele parou com mil e poucos gols."

Ex-jogador de grande sucesso, com passagens por diversos clubes e pela seleção brasileira, o treinador do Grêmio ainda afirmou que gostaria de dar de presente para Pelé um DVD com os gols que marcou ao longo da vitoriosa carreira. "Vi tantos gols dele, ele poderia ver os meus também", brincou Renato Gaúcho, arrancando mais risos.

Fazendo grande trabalho no comando do Grêmio, Renato Gaúcho se prepara para o clássico de domingo, contra o Internacional, no Estádio Olímpico, pela 31ª rodada do Brasileirão. Uma vitória pode colocar os gremistas entre os quatro primeiros colocados do campeonato - estão na sétima posição, com 46 pontos somados até agora.