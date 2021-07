Renato Gaúcho relaciona titulares para Flamengo quebrar jejum contra o São Paulo

O técnico Renato Gaúcho do Flamengo é bem diferente daquele do Grêmio que descansava o time antes de jogos mata-matas. Nos cariocas, vai utilizar os titulares pelo quarto jogo seguido, desta vez para tentar acabar com incômodo jejum diante do São Paulo de quatro anos sem vitórias.

O Flamengo encara o ABC, de Natal, no meio de semana, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Mas o treinador não fez questão de esconder a escalação e relacionou todos os titulares. A ideia é "entrar na briga" do Brasileirão. Abre a rodada no sexto lugar.

Leia Também Luciano, Eder e William trabalham no campo e ficam perto de reforçar o São Paulo

A novidade nos relacionados é o volante Thiago Maia, recuperado de dores do joelho que o impediram de atuar nos dois últimos jogos. Deve ficar no banco de reservas, com a manutenção de Rodrigo Caio e Gustavo Henrique na defesa e Willian Arão como primeiro volante.

O treinador tenta incendiar seus titulares para pôr fim na série incômoda de nove partidas sem ganhar dos paulistas. São seis derrotas e três empates. No ano passado, o Flamengo caiu nos dois turnos e ainda nos confrontos da Copa do Brasil.

Só não perdeu o bicampeonato brasileiro com a derrota por 2 a 1 no Morumbi por causa de "ajuda" do Corinthians, que segurou o 0 a 0 com o Internacional, em Porto Alegre. Derrubar essa pedra no sapato chamada São Paulo virou obsessão.

Renato Gaúcho deve mandar o Flamengo a campo com Diego Alves; Maurício Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel.