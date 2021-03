Renato Gaúcho renova contrato com o Grêmio até o fim da temporada 2021

O Grêmio anunciou nesta sexta-feira, em suas redes sociais, a renovação de contrato com o técnico Renato Gaúcho até o fim de 2021. Com este novo compromisso, o treinador vai iniciar sua sexta temporada consecutiva no comando da equipe gaúcha. Além de ser um dos maiores ídolos da história do clube, Renato também é o treinador que mais dirigiu o time. Ele soma 407 jogos no comando.

Havia a expectativa de um fim de ciclo. Ele está em Porto Alegre desde 2016. Antes disso, Renato esteve à frente de Fluminense e do próprio Grêmio, em 2013. No Rio, onde também gosta de trabalhar, o Flamengo está com Rogério Ceni e o Flu tem Roger Machado, recém-contratado. Vasco e Botafogo caíram para a Série B e também não têm dinheiro para contratá-lo nesse momento. "Agradeço muito ao presidente e também à torcida. Acima de tudo, vamos trabalhar bastante com os guris da base. Buscar mais títulos porque este é o nosso objetivo. Cinco anos!", disse Renato.

No Grêmio, Renato foi campeão da Libertadores 2017, da Recopa Sul-Americana 2018, da Copa do Brasil 2016, além de três campeonatos estaduais e uma Recopa Gaúcha. Com o novo trabalho, o treinador, aos 58 anos, espera obter o título que falta em sua coleção, que é do Campeonato Brasileiro, competição que a equipe gremista não conquista há 25 anos. Nesta temporada, o Grêmio colocou o Nacional atrás de Copa do Brasil e Libertad0res. O time foi eliminado da disputa sul-americana, mas faz neste domingo a final da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, em São Paulo. O jogo está marcado para 18h.

Além da disputa do Brasileirão 2021, Renato vai liderar o Grêmio na sexta participação consecutiva na Libertadores, Campeonato Gaúcho e também Copa do Brasil. "Esta renovação se dá antes da Copa do Brasil exatamente porque temos um projeto no clube que vai ser renovado. Este projeto implica em três condições: manutenção da estabilidade econômica, formação de jogadores e condição de competitividade. Vamos ter contratações pontuais. Vamos melhorar e qualificar os nossos processos, com o comando do Renato", disse o presidente do clube, Romildo Bolzan.

NOTA OFICIAL DO GRÊMIO

