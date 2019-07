Renato Gaúcho repete formação reserva em último treino do Grêmio antes de viagens

O técnico Renato Gaúcho repetiu neste sábado a formação do Grêmio com o time reserva, como havia feito no treino de sexta-feira. Preocupado com a Copa Libertadores, ele deve mandar a campo na segunda-feira, contra o CSA, em Maceió, uma equipe que deve ter o zagueiro Pedro Geromel como único titular.

O defensor deve começar jogando na segunda-feira, no encerramento da 12ª rodada, porque está suspenso para o jogo da volta contra o Libertad, no Paraguai, pelas oitavas de final da competição continental. A equipe brasileira venceu o duelo de ida por 2 a 0, na capital gaúcha.

No treino deste sábado, Renato Gaúcho não indicou no lugar de quem irá escalar Geromel, se será na vaga de Paulo Miranda ou David Braz. O time testado contou com Júlio Cesar; Léo Moura, Paulo Miranda, David Braz e Juninho Capixaba; Rômulo, Darlan Mendes, Galhardo, Diego Tardelli e Pepê; Luan.

Na atividade aberta à imprensa, realizada em parte sob chuva, os jogadores reforçaram a parte física no início antes de trabalho técnico, com trocas de passes em espaços curtos e marcação pressão. Depois, o treinador dividiu o elenco em três grupos para uma atividade tática em campo reduzido.

Nesta tarde, a delegação embarcou para Alagoas, visando o duelo de segunda, contra o anfitrião CSA. Logo após o jogo, o elenco gremista viajará para Assunção, no Paraguai, onde enfrentará novamente o Libertad na quinta. Na sexta, o grupo retornará para a capital gaúcha.