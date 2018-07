Renato Gaúcho repete quarteto ofensivo no Grêmio e deixa Lucas Barrios no banco

O elenco do Grêmio realizou neste sábado o último treino antes de enfrentar o Veranópolis, neste domingo, fora de casa, no jogo de ida pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho. O técnico Renato Gaúcho não confirmou a escalação, mas a principal novidade na lista de relacionados estará no banco de reservas.

Apesar de estar recuperado de um edema na coxa direita, o atacante paraguaio Lucas Barrios não deve iniciar a partida entre os titulares, pois o treinador gostou do desempenho do quarteto ofensivo na última partida - goleada por 4 a 0 sobre o Juventude no último sábado.

Com isso, Léo Moura será mantido na armação das jogadas e terá as companhias de Miller Bolaños, Pedro Rocha e Luan na frente. Outras duas novidades são os retornos do zagueiro Pedro Geromel e do volante Maicon, também recuperados de lesão.

Neste sábado, Renato Gaúcho iniciou os trabalhos com um treino físico. Em seguida, o treinador dividiu o grupo em duas equipes, que participaram de um descontraído rachão. No final, alguns atletas ainda permaneceram em campo trabalhando finalizações.

O Grêmio oscilou bastante na primeira parte da competição e avançou apenas na quarta colocação. Mesmo assim terá o direito de definir a classificação em casa pois atuará contra o quinto colocado. O arquirrival Internacional conseguiu ser pior ainda e avançou apenas em sétimo - na próxima quinta-feira, receberá o Cruzeiro no duelo de ida, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Confira a lista de relacionados do Grêmio:

Goleiros - Marcelo Grohe e Bruno Grassi

Laterais - Bruno Cortez, Edílson, Marcelo Oliveira e Leonardo Gomes

Zagueiros - Bressan, Pedro Geromel, Kanemann e Rafael Thyere

Meio-campistas - Gastón Fernández, Jailson, Léo Moura, Máxi Rodríguez, Ramiro, Maicon, Michel e Lincoln

Atacantes - Éverton, Fernandinho, Luan, Lucas Barrios, Miller Bolaños, Pedro Rocha