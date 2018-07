Renato Gaúcho resolve repetir time no Fluminense

O time do Fluminense para enfrentar o Resende nesta quarta-feira, a partir das 22 horas, no Maracanã, deve ser formado por Diego Cavalieri; Bruno, Gum, Elivélton e Carlinhos; Valencia, Diguinho, Jean e Conca; Rafael Sóbis e Fred.

Com essa formação, o Fluminense empatou com o Bonsucesso e ganhou do Nova Iguaçu. Agora, tenta embalar com a vitória sobre o Resende, para encostar nos líderes do Campeonato Carioca - está com quatro pontos, três atrás de Cabofriense e Flamengo.