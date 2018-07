Renato Gaúcho reúne elenco e Grêmio conversa até embaixo de chuva

Nem a chuva que caiu forte sobre o CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre, impediu o técnico Renato Gaúcho de conversar longamente com seu elenco na tarde desta quarta-feira. A resenha começou antes da chuva, é verdade, mas ninguém arredou pé mesmo quando a chuva ficou forte.

O treinador tenta manter o elenco focado para o próximo compromisso, só no dia 17, quinta-feira da semana que vem, contra o São Paulo, no Morumbi. Além disso, são duas semanas até o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, grande foco do Grêmio no ano.

Encerrada a longa conversa, os jogadores realizaram um trabalho de enfrentamento em espaço curto do campo. Marcelo Oliveira e Everton participaram do papo, mas depois foram para a academia e não treinaram com o grupo. Luan fez o mesmo caminho, voltando, depois, para correr ao redor do gramado. O goleiro Bruno Grassi, reserva, voltou aos treinos normalmente.