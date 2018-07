Renato Gaúcho revela elogios de Autuori e diz que Grêmio poderia ter goleado

O técnico Renato Gaúcho não poupou considerações positivas ao time do Grêmio, após a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético Paranaense, e até revelou elogios recebidos pelo técnico rival, Paulo Autuori.

"O maior elogio foi feito pelo Autuori, que é um ótimo técnico. Ele disse "como jogou futebol o teu time", disse o treinador gremista, sem esconder a empolgação pela vitória em casa.

Para Renato Gaúcho, o placar simples não refletiu o domínio gremista na partida disputada em Porto Alegre. "Na frente, criamos várias chances. Se você ver o que foi, ganhar de 4 a 0 teria sido normal", afirmou. "O mais importante é ter vencido. Jogamos muito bem. Na parte defensiva, não demos oportunidades."

O técnico acredita que o triunfo sobre um rival direto na briga pela vaga na Copa Libertadores comprova o crescimento do time nas últimas rodadas do Brasileirão. "A cada jogo melhoramos. Acredito que esta foi a melhor partida sob o meu comando. Infelizmente, fizemos apenas um gol. Mesmo assim estou bastante satisfeito com a minha equipe."

Com o resultado, o Grêmio voltou a se aproximar da zona de classificação à Libertadores. Em sétimo lugar, o time gaúcho tem os mesmos 46 pontos do Fluminense, primeiro time dentro do G6. A equipe carioca está à frente por ter melhor saldo de gols.