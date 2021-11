Renato Gaúcho terá sete desfalques no Flamengo em revanche contra Athletico-PR

O Flamengo divulgou nesta segunda-feira os relacionados para a revanche contra o Athletico-PR, marcado para esta terça-feira, às 16 horas, na Arena da Baixada, em jogo atrasado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Eliminado pelos rivais na Copa do Brasil, o técnico Renato Gaúcho viu a lista de desfalques aumentar com a lesão do zagueiro Rodrigo Caio e com a suspensão de Bruno Henrique, pelo terceiro cartão amarelo. Serão sete baixas, já que não tinha Arrascaeta, Pedro, Filipe Luís, David Luiz e Diego Ribas.

Rodrigo Caio reclamou de dores no joelho durante o aquecimento para o jogo contra o Atlético-MG, que terminou com triunfo rubro-negro por 1 a 0, no Maracanã. Na ocasião, o defensor foi para o vestiário e acabou substituído por Gustavo Henrique, que deverá ser mantido entre os titulares ao lado de Léo Pereira.

Já Bruno Henrique recebeu o terceiro cartão amarelo ao retardar, de maneira proposital, uma cobrança de falta da equipe atleticana. Esta é a segunda vez que o atleta será desfalque na competição por acúmulo de cartões.

Assim como ocorreu contra o Atlético-MG, Renato Gaúcho não levará para o duelo os lesionados Diego Ribas, Filipe Luís e Pedro. Destaque da equipe na temporada, Arrascaeta também segue fora.

Havia uma expectativa em cima do retorno de David Luiz, mas o defensor seguirá fora. "A gente tem conversado bastante, ele está seguindo à risca o que foi determinado. Ele está bem, já está treinando com o grupo, o torcedor pode ficar tranquilo que já, já, estará em campo", falou Renato Gaúcho.

Além de Gustavo Henrique, Renato Gaúcho também deverá promover a entrada de Vitinho entre os titulares. Uma provável equipe para o duelo contra o Athletico tem: Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Ramon; Willian Arão, Andreas e Everton Ribeiro; Michael, Vitinho e Gabriel Barbosa.

Com 49 pontos, o Flamengo entra em campo com o desafio de ultrapassar o vice-líder Palmeiras, com 52. A primeira colocação segue sendo do Atlético-MG, com 59 pontos e dois jogos a mais do que o rubro-negro.

